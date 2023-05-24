Сказки разных народов. Фестиваль песчаных скульптур проходит в Дании

Новости Дании. Фестиваль песчаных скульптур проходит в Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз тема мероприятия – сказки разных народов. Теперь в городе Хуннестед проживают и короли, и принцессы, и великаны, и лягушки, и другие персонажи из детских книг.

Ежегодно в Данию приезжают лучшие мастера из Бельгии, Нидерландов, Италии, России и США. И ловкость скульпторов не только в том, чтобы создать произведение искусства из песка, но и в том, чтобы сделать его долговечным. Ведь организаторы хотят, чтобы погостили эти сказочные персонажи до октября.

Кристиан Уоррер, организатор фестиваля:

С таким материалом нужно работать очень быстро. Он не похож на бетон или камень, над которыми можно трудиться годами. При работе с песком нужно обладать специальными навыками, иначе все развалится.