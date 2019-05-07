СК России назвал основную версию трагедии в Шереметьево

Новости России. В Следственном комитете России основной версией трагедии в аэропорту Шереметьево назвали ошибочные действия экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Следственном комитете России основной версией трагедии в аэропорту Шереметьево назвали ошибочные действия экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии
Уже установлено, что пожар начался в момент, когда самолет приземлился. Предполагается, что из-за ошибки пилотов авиалайнер зашел на посадку на очень высокой скорости. Также летчики не смогли стабилизировать машину в посадочном положении.
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Вместо этого они все время пытались прижать нос самолета к земле, что приводило к новым «отскокам». В результате – жесткая посадка и последующее возгорание.
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Есть вопросы у следствия и к наземным службам – предполагается, что в ходе инцидента они отреагировали на аварию недостаточно быстро.