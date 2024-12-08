В Грузии не утихают протесты. Больше недели продолжаются демонстрации, которые перетекают в столкновения с полицией, и приобретают все более жесткий характер. Так для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У руля грузинских протестов стоит не кто иной, как президент этой страны. На неделе Саломе Зурабишвили призвала присоединиться к уличным демонстрациям и школьников. Такое заявление она разместила в Twitter. Но сама при этом на баррикады не спешит, а поддерживает борцов за демократию из теплого и уютного президентского дворца, который, к слову, не спешит покидать. Хотя уже пора бы и честь знать, как говорится. В конце декабря, еще до боя курантов, ее мандат превратится в тыкву.

Но госпожа президент заявила, что не намерена складывать полномочия и, видимо, за дальнейшими инструкциями по этому делу отправилась на свою вторую родину, во Францию. Якобы посмотреть отреставрированный Собор Парижской Богоматери – да-да, самое время для тур-поездки в Европу, других же проблем нет, но мы-то понимаем, откуда на самом деле руководят протестами в Грузии. Продолжат наши корреспонденты. Больше недели грузинская столица живет во тьме протестов. Хаос по заказу – так можно назвать происходящее в стране сегодня. Штурм капитолия по-грузински. Площадь Свободы в Тбилиси превратилась в ледовое побоище. На нем тоже не обошлось без крови, его тоже покидают кто на щите, кто с него тоже уносят раненых. Сотни задержанных и десятки пострадавших – итог эскалации.

Грузия приостановила переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Формально это и стало поводом для протестов. Формально – потому что не будь этого, на Западе ухватились бы за что-нибудь другое. Там целенаправленно ищут иголку в стоге сена. Пару недель назад страну сотрясали митинги из-за итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия. Она у власти уже 13-й год, выступает за собственный путь развития Грузии, без учета западных интересов. «Как так», – подумали за океаном и вывели на улицы Тбилиси своих послушников.

Сандро Киладзе, участник акции протеста:

Я здесь ради своего будущего и своего государства, потому что я хочу демократии и хочу жить в Европе, а не в России. Пока нормализовать ситуацию в Грузии не удается: на улицы Тбилиси уже несколько дней выводят сторонников европейского пути. Так называемые мирные демонстрации во мгновение ока превращаются в массовые беспорядки: манифестанты закидывают полицейских пиротехникой, жгут костры и строят баррикады. Прямо у парламента активистов снабжают петардами. Так что стихийным митинг не назовешь. А возглавляет это безумие – президент. Объявившая парламент Грузии нелегитимным и отказавшаяся сложить мандат. А после – уехавшая во Францию открывать Нотр-Дам. Самое время для экскурсий.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии:

Легитимного парламента нет, а, соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, никакой инаугурации не может быть. И мой мандат продолжается. Останусь с вами. Логика евромайдана – это «спираль». Как только акции протеста сходят на нет, появляется новый повод, который придает им импульс. Европа долго спекулировала на теме союзничества, а Грузия решила соскочить с крючка. Но цена самостоятельности высока. Канада анонсировала новые санкции против Грузии, США свернули программу помощи на $95 млн, Зеленский – и здесь без него не обошлось – тоже ввел ограничения против властей страны. Большая потеря.

Лучше и не скажешь, спасибо, Владимир! Россия пытается вернуть себе контроль над Черным морем. Всяческие политические проволочки для Запада – лишь показательные выступления. Основные силы политтехнологи направили на разжигание беспорядков на улицах. Но по сути зона митингов – это 100-150 метров напротив парламента. Вся остальная часть столицы, как и страна в целом, живет и работает, как обычно. К тому же власти действуют на опережение. МВД изъяло большое количество огнестрельного оружия во время обысков офисов оппозиционных партий. Очевидно, что «майдан» провалился. Но Западом же специально надувается информационный пузырь, как будто в Грузии вовсю идет война.