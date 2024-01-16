Симоньян заявила, что мировая война точно начнется

Перспектива Третьей мировой войны в настоящий момент определяется решением Вашингтона: будет ли ему нужна война перед выборами. Об этом заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости.

Так она прокомментировала сообщения о взрывах возле американского консульства и в международном аэропорту в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. При этом Симоньян уверена, что мировой войны не избежать и, вероятно, она начнется на Ближнем Востоке.

Она напомнила, как Россия участвовала в двух мировых войнах, проиграв одну и взяв Берлин в другой.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявил об ответственности за ракетный удар по Эрбилю, утверждая, что были уничтожены базы антииранских террористических группировок. По данным властей Эрбиля, погибли четыре человека и шестеро получили ранения; американские граждане не пострадали.