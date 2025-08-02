На Солнце произошло 15 вспышек в течение суток

1 августа было отмечено 15 вспышек на Солнце, тогда как накануне их было шесть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Большая часть вспышек пришлась на новую активную область 4167, где наблюдался интенсивный выброс энергии. Остальная часть была распределена по солнечному диску.

Солнечная активность начала постепенно выравниваться, и рост числа солнечных пятен прекратился. По мнению ученых, всплеск был недолгим и локальным. Серия вспышек не оказала никакого влияния на Землю. В то же время эксперты прогнозируют повышение вероятности мощных вспышек в ближайшие два-три дня.