Народный артист РФ Иван Краско опять попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге госпитализирован народный артист России Иван Краско, он находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС.

По сообщению его концертного руководителя Вячеслава Смородинова, актеру требуется постоянный уход, его кормят через трубку.

Краско - замечательный актер театра и кино, начавший карьеру артиллерийского офицера. После завершения военно-морского училища он поступил в Ленинградский театральный институт.

С 1965 года служит в Академическом театре драмы имени В. Ф. Комиссаржевской, сыграв в нем множество ролей. Принял участие более чем в 200 кинопроектах, работал с такими известными режиссерами, как Владимир Бортко и Станислав Ростоцкий.