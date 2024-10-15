Сильвестрович выступил на сессии Конференции ООН против транснациональной организованной преступности

Тема миграции становится все более политизированной. Беларусь продолжит настаивать, что все вопросы должны и могут быть решены путем диалога. Об этом заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. Олег Сильвестрович 15 октября выступал на 12-й сессии Конференции стран – участниц Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, проходящей в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложившаяся в мировом сообществе ситуация обуславливает необходимость совместной деятельности по предупреждению и пресечению транснациональной преступности, устранению породивших ее причин и условий. Основными составляющими такой работы должны стать объединение усилий правоохранительных органов всех государств, взаимодействие в рамках региональных и универсальных международных организаций и институтов. Ведь некоторые виды преступности, такие как торговля людьми, незаконная миграция, контрабанда оружия и наркотиков, террористическая и экстремистская деятельность, не имеют границ и требуют взаимного и системного подхода для их предотвращения. В Беларуси накоплен богатый практический опыт противодействия лидерам организованной преступной среды и их окружению. И мы готовы этим опытом делиться с мировой общественностью.