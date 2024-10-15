Ситуация на Ближнем Востоке с каждым днем все больше накаляется. Израиль разрабатывает план по «очищению» северной части сектора Газа от мирных жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают мировые СМИ.

Как удалось выяснить журналистам, правительство Израиля рассматривает возможность полной остановки гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Это действие направлено против ХАМАС, но вместе с боевиками без воды и еды останутся и тысячи палестинцев, которым некуда уехать. Согласно еще одному плану, палестинцам дадут неделю на эвакуацию, а после объявят весь регион закрытой военной зоной, что сделает всех оставшихся там «законными» целями. По мнению израильских генералов, это единственный способ победить ХАМАС на севере Газы. Напомним, 14 октября ЦАХАЛ впервые нанес удар по северу Ливана. Причем целью атаки стал небольшой населенный пункт Айту, в котором живут в основном христиане. Жертвами бомбардировки стали более 20 человек, еще около 10 получили ранения.