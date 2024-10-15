В пострадавших от наводнения районах Польши не хватает денег на восстановление

Оборонные планы стали для Варшавы приоритетом уже давно, но даже в экстренных ситуациях не могут заставить правительство помочь нуждающимся. После масштабных паводков в центральной и западной Европе сотни населенных пунктов на юге Польши оказались под водой, а эксперты оценили общий ущерб в 1 миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но безвыходное положение чиновников на местах никак не волнует Туска, поэтому местные власти начали взывать о помощи. Теперь чиновники из пострадавших регионов, которые жили во многом за счет туризма, просят гостей не отказываться от поездок. Хоть курорты практически и смыло, политики не хотят терять деньги путешественников, которые в основном и пополняли бюджет региона.