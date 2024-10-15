В Украине собираются принудительно лишать граждан земельных участков для военных нужд

Украинское правительство одобрило законопроект, который разрешит изъятие земель у украинцев для строительства военных фортификаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменениями в частности вводится возможность обременения в виде лишения собственника права пользования участком, находящейся в частной собственности. Также документ предусматривает установление особых правил временного отчуждения земли, включая составление акта о принудительном временном лишении права пользования землей. Пока официальные власти до конца не определились, как будет работать новая система, но, по словам представителей кабмина, закон уже отправлен на одобрение в Верховную раду.