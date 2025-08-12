В Вашингтоне прошли протесты из-за введения в город Национальной гвардии

Столица США охвачена протестами. Люди вышли на улицы из-за распоряжения Трампа ввести в Вашингтон военных и Национальную гвардию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженные подразделения направлены на помощь местной полиции якобы для борьбы с преступностью и наведения порядка. Однако такие меры местные жители сочли неоправданными. По их мнению, это усилит напряженность на улицах американской столицы. Против введения войск выступила и мэр Вашингтона, заявив, что масштабы проблемы преувеличены. По ее словам, в 2024 году уровень насильственных преступлений оказался самым низким за последние 30 лет.