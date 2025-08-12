Лесные пожары стали причиной массовой эвакуации жителей Турции

Польша планирует нарастить производство снарядов «натовского» калибра до 200 тысяч в год

Туск также сообщил, что через три года в стране будут построены три новых завода по изготовлению боеприпасов. Отметим, сейчас расходы на оборону в Польше достигли 4,7 % ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО.