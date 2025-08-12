Лесные пожары стали причиной массовой эвакуации жителей Турции

Лесные пожары стали причиной массовой эвакуации жителей некоторых западных провинций Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лесные пожары стали причиной массовой эвакуации жителей некоторых западных провинций Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там, где огонь уже проник в жилые кварталы, людей пришлось вывозить в безопасные места даже по морю, поскольку многие шоссе перекрыты. Для масштабной спасательной операции задействовали береговую охрану. Несмотря на усилия более 700 пожарных и авиации, огонь продолжает захватывать новые территории. Пламя уже уничтожило десятки домов и машин.