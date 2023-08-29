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Сильный тропический шторм затопил десятки населённых пунктов на Кубе

29 августа 2023 08:31
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Новости Кубы. Сильный тропический шторм «Идалия» обрушился на западное побережье Кубы. Под водой оказались десятки населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный тропический шторм затопил десятки населённых пунктов на Кубе-1

Люди массово покидают свои дома. Из зоны бедствия пока есть возможность их вывозят на грузовиках и автобусах. Уже эвакуированы десятки тысяч человек. Многие не уверены, что им будет куда возвращаться. Ураганный ветер, скорость которого достигает 112 км/час, с легкостью срывает крыши и сносит стены домов. Рыбаки опасаются, что могут остаться без средств к существованию, так как огромные штормовые волны разбивают их лодки и суда о берег.

# Природные катаклизмы # Новости Кубы # Фотофакт

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