Сильный тропический шторм затопил десятки населённых пунктов на Кубе

Люди массово покидают свои дома. Из зоны бедствия пока есть возможность их вывозят на грузовиках и автобусах. Уже эвакуированы десятки тысяч человек. Многие не уверены, что им будет куда возвращаться. Ураганный ветер, скорость которого достигает 112 км/час, с легкостью срывает крыши и сносит стены домов. Рыбаки опасаются, что могут остаться без средств к существованию, так как огромные штормовые волны разбивают их лодки и суда о берег.