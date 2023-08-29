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19FortyFive: танки Leopard 1A5, необходимые ВСУ для контрнаступления, ржавеют в Италии

29 августа 2023 08:29
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Швейцария вполне может поставить украинской стороне 96 танков Leopard 1A5, но не стала этого делать. Сейчас они попросту ржавеют. Об этом пишет военный эксперт Петер Сучиу в статье для 19FortyFive, сообщает РИА Новости.

В Швейцарии существует жесткая политика соблюдения принципа нейтралитета, но критики этой страны уверены, что отказ от предоставления Украине танков на деле способствует успеху России. Сначала Берн был готов реализовать свои устаревшие танки тем европейским странам, которые желали их поставить Киеву, но в конечном итоге он отказался от этой сделки. Эти танки смогли бы использовать украинские войска в контрнаступлении. Вместо этого, танки времен холодной войны продолжают ржаветь в Италии.

# Оружие и боеприпасы

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