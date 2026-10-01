Гавана переживает тяжелейший кризис водоснабжения и электричества: у многих жителей вода в домах отсутствует уже целыми неделями.
Жители, особенно пенсионеры, с раннего утра занимают очереди в банках, чтобы получить несколько банкнот.
По данным отчета, финансовые потери страны за год выросли на 7% и побили очередной исторический рекорд.
Это четвертое тотальное отключение за лето.
В Гаване отключения длились более 30 часов подряд, а в отдаленных провинциях на восстановление уходили сутки.
Все 10 миллионов жителей острова опять остались без электричества.
Системы полива на фото-волтаике постепенно станут на острове не просто экологической альтернативой, а инструментом продовольственного суверенитета
Энергосистема страны полностью вышла из строя, оставив 10 миллионов человек без электричества.
Парламент утвердил пакет мер, направленных на фактическое упразднение государственной монополии в ключевых секторах экономики.
Это связано с требованием США – к июню иностранные компании должны были прекратить взаимодействие с организациями, включенными в перечень ограничений.
Около четырех миллионов кубинцев ежедневно испытывают ее нехватку.
Причиной разработки таких планов стал провал попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады.
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