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Новости по тегу #Новости Кубы

Гаване угрожает вспышка инфекций из-за обрушения инфраструктуры
01 октября 2026 08:36

Гаване угрожает вспышка инфекций из-за обрушения инфраструктуры

Куба столкнулась с острой нехваткой наличных денег
22 сентября 2026 06:31

Куба столкнулась с острой нехваткой наличных денег

МИД Кубы оценил годовой ущерб от санкций США более чем в 8 млрд долларов
08 сентября 2026 12:20

МИД Кубы оценил годовой ущерб от санкций США более чем в 8 млрд долларов

Очередное общенациональное отключение электричества произошло на Кубе
03 августа 2026 10:35

Очередное общенациональное отключение электричества произошло на Кубе

На Кубе удалось восстановить работу национальной электросети
15 июля 2026 19:52

На Кубе удалось восстановить работу национальной электросети

Куба вновь переживает масштабный общенациональный блэкаут
15 июля 2026 08:02

Куба вновь переживает масштабный общенациональный блэкаут

Дефицит топлива на Кубе заставил фермеров импровизировать
10 июля 2026 07:14

Дефицит топлива на Кубе заставил фермеров импровизировать

На Кубе произошел очередной национальный блэкаут
07 июля 2026 08:00

На Кубе произошел очередной национальный блэкаут

Вашингтон расширил санкционный режим в отношении Гаваны
25 июня 2026 07:05

Вашингтон расширил санкционный режим в отношении Гаваны

Гостиничные операторы сокращают работу на Кубе из-за американских санкций
16 июня 2026 07:05

Гостиничные операторы сокращают работу на Кубе из-за американских санкций

Куба столкнулась с сильнейшим дефицитом воды
29 мая 2026 05:58

Куба столкнулась с сильнейшим дефицитом воды

США рассматривают возможность военного вторжения на Кубу
20 мая 2026 06:39

США рассматривают возможность военного вторжения на Кубу