Путин и Эрдоган обсудят новую формулу зерновой сделки на предстоящей встрече

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган возможно проведут в Сочи дискуссию о новом варианте зернового соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hürriyet.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан побывал в Киеве и провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Одна из тем беседы – риски «зернового коридора». Сейчас Фидан занимается приготовлениями к визиту в Москву, который предшествует переговорам Путина и Эрдогана. Там МИД Турции заслушает позицию представителей российских властей по зерновой сделке, а после этого проведет переговоры с ООН.

Возможно, новая договоренность может быть будет рассмотрена на Эрдогана и Путина в Сочи.