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Путин и Эрдоган обсудят новую формулу зерновой сделки на предстоящей встрече

29 августа 2023 08:27
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган возможно проведут в Сочи дискуссию о новом варианте зернового соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hürriyet.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан побывал в Киеве и провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Одна из тем беседы – риски «зернового коридора». Сейчас Фидан занимается приготовлениями к визиту в Москву, который предшествует переговорам Путина и Эрдогана. Там МИД Турции заслушает позицию представителей российских властей по зерновой сделке, а после этого проведет переговоры с ООН.

Возможно, новая договоренность может быть будет рассмотрена на Эрдогана и Путина в Сочи.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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