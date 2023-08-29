Во Флориде спасательный вертолёт рухнул на жилой дом. Погибли хозяйка квартиры и член экипажа

Новости США. Спасательный вертолет рухнул на жилой дом в городе Помпано-Бич во Флориде. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это женщина, которая в это время находилась в злополучной квартире, и глава местного пожарного отделения, который был на борту. Еще четыре человека получили ранения. Что послужило причиной крушения, сейчас выясняют эксперты Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте, а специалисты-строители определяют, пригоден ли пострадавший дом для жилья.