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Во Флориде спасательный вертолёт рухнул на жилой дом. Погибли хозяйка квартиры и член экипажа

29 августа 2023 08:24
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Новости США. Спасательный вертолет рухнул на жилой дом в городе Помпано-Бич во Флориде. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде спасательный вертолёт рухнул на жилой дом. Погибли хозяйка квартиры и член экипажа-1

Это женщина, которая в это время находилась в злополучной квартире, и глава местного пожарного отделения, который был на борту. Еще четыре человека получили ранения. Что послужило причиной крушения, сейчас выясняют эксперты Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте, а специалисты-строители определяют, пригоден ли пострадавший дом для жилья.

# ЧП # Фотофакт

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