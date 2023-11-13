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Сильный пожар практически уничтожил плавучую деревню в Индии

13 ноября 2023 11:16
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Новости Индии. Три человека погибли, еще семь пострадали при сильном пожаре, который практически уничтожил плавучую деревню на озере Дал на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный пожар практически уничтожил плавучую деревню в Индии-1

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пламя. Как сообщили в полиции, огонь вспыхнул рано утром в одном из домов и быстро перекинулся на соседние. Причиной трагедии стала неисправная проводка. По информации местных властей, погибшие были туристами из Бангладеша, которые взяли в аренду один из домиков на озере.

# Пожар # Новости Индии # Фотофакт

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