Сильный пожар практически уничтожил плавучую деревню в Индии

Новости Индии. Три человека погибли, еще семь пострадали при сильном пожаре, который практически уничтожил плавучую деревню на озере Дал на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пламя. Как сообщили в полиции, огонь вспыхнул рано утром в одном из домов и быстро перекинулся на соседние. Причиной трагедии стала неисправная проводка. По информации местных властей, погибшие были туристами из Бангладеша, которые взяли в аренду один из домиков на озере.