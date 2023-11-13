ЦАХАЛ нанёс авиаудар по крупнейшей больнице Газы

Израиль нанес авиаудар по крупнейшей больнице Газы «Аш-Шифа». Сообщается, что она серьезно повреждена, а большинство отделений прекратили работу, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точной информации о погибших и раненых нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения сектора, сейчас на ее территории находятся около 3 000 мирных жителей, которые прячутся там от бомбардировок. Из-за того, что больница сейчас со всех сторон окружена войсками, люди не могут покинуть ее и перебраться в относительно безопасную южную часть анклава.