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Премьер Британии Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман

13 ноября 2023 10:44
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет реорганизацию в правительстве, включая увольнение министра внутренних дел Суэллы Браверман. Об этом пишет РИА Новости.

Сунак намерен укрепить свою команду для реализации долгосрочных решений. Браверман подвергалась критике за свою миграционную политику и за то, что критиковала действия полиции во время пропалестинских демонстраций. Она ранее обвинила полицию в «двойных стандартах» и заявила, что некоторые организаторы пропалестинских маршей имеют связи с ХАМАС и террористическими группами.

# Международная политика # Риши Сунак

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