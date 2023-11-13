Премьер Британии Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет реорганизацию в правительстве, включая увольнение министра внутренних дел Суэллы Браверман. Об этом пишет РИА Новости.

Сунак намерен укрепить свою команду для реализации долгосрочных решений. Браверман подвергалась критике за свою миграционную политику и за то, что критиковала действия полиции во время пропалестинских демонстраций. Она ранее обвинила полицию в «двойных стандартах» и заявила, что некоторые организаторы пропалестинских маршей имеют связи с ХАМАС и террористическими группами.