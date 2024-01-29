Новости Японии. Снегопады продолжаются несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами высота снежного покрова составляет более метра.

Погода доставила множество неудобств местным жителям. В некоторых городах движение транспорта приостановлено. Также в центральной части страны из-за снега на дорогах машины стоят в многокилометровых пробках. Экстренные службы мобилизовали ресурсы для ликвидации последствий. Синоптики обещают, что такие условия сохранятся в ближайшее время.