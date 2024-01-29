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Сильные снегопады обрушились на восток Японии – движение транспорта парализовано

29 января 2024 07:17
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Новости Японии. Снегопады продолжаются несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами высота снежного покрова составляет более метра.

Сильные снегопады обрушились на восток Японии – движение транспорта парализовано-1

Погода доставила множество неудобств местным жителям. В некоторых городах движение транспорта приостановлено. Также в центральной части страны из-за снега на дорогах машины стоят в многокилометровых пробках. Экстренные службы мобилизовали ресурсы для ликвидации последствий. Синоптики обещают, что такие условия сохранятся в ближайшее время.

# Природные катаклизмы # Новости Японии

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