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Дефицит бюджета Молдовы превысил 900 млн долларов

29 января 2024 06:31
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Новости Молдовы. Молдова в новый год вошла не с лучшими экономическими показателями. Дефицит бюджета превышает 900 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Дефицит бюджета Молдовы превысил 900 млн долларов-1

На следующих президентских выборах, которые пройдут уже осенью, нынешнему руководству страны будет очень трудно переизбраться, прогнозируют аналитики. По данным соцопросов, рейтинг Майи Санду сейчас ниже 40 %.

# Международная политика # Майя Санду # Новости Молдовы

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