Дефицит бюджета Молдовы превысил 900 млн долларов

Новости Молдовы. Молдова в новый год вошла не с лучшими экономическими показателями. Дефицит бюджета превышает 900 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.
Новости Молдовы. Молдова в новый год вошла не с лучшими экономическими показателями. Дефицит бюджета превышает 900 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.
На следующих президентских выборах, которые пройдут уже осенью, нынешнему руководству страны будет очень трудно переизбраться, прогнозируют аналитики. По данным соцопросов, рейтинг Майи Санду сейчас ниже 40 %.