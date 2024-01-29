Немецкая металлургия сейчас на уровне кризисного 2009 года

По данным статистики, эта сфера сейчас на уровне кризисного 2009 года. Основной причиной стало повышение цен на электроэнергию, которые не позволяют ни поддерживать спрос на сталь в самой стране, ни сделать ее производство конкурентоспособным на международном уровне.