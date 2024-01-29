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Немецкая металлургия сейчас на уровне кризисного 2009 года

29 января 2024 07:12
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Рецессия продолжает усугублять ситуацию в немецкой экономике. Ключевая отрасль – металлургия – демонстрирует исторически низкие показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкая металлургия сейчас на уровне кризисного 2009 года-1

По данным статистики, эта сфера сейчас на уровне кризисного 2009 года. Основной причиной стало повышение цен на электроэнергию, которые не позволяют ни поддерживать спрос на сталь в самой стране, ни сделать ее производство конкурентоспособным на международном уровне.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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