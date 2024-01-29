Немецкая металлургия сейчас на уровне кризисного 2009 года

Рецессия продолжает усугублять ситуацию в немецкой экономике. Ключевая отрасль – металлургия – демонстрирует исторически низкие показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рецессия продолжает усугублять ситуацию в немецкой экономике. Ключевая отрасль – металлургия – демонстрирует исторически низкие показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным статистики, эта сфера сейчас на уровне кризисного 2009 года. Основной причиной стало повышение цен на электроэнергию, которые не позволяют ни поддерживать спрос на сталь в самой стране, ни сделать ее производство конкурентоспособным на международном уровне.