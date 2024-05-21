Прямой эфир

Сильные штормы обрушились на запад Польши

21 мая 2024 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сильные штормы обрушились на запад Польши. В некоторых районах повалены деревья, отключалось электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные штормы обрушились на запад Польши-1

В одном из городов сотни машин застряли посреди улиц. Чтобы помочь их водителям, привлекали спасателей, которые выезжали на вызовы несколько сотен раз. Ситуацию осложнил внезапно выпавший крупный град. Местные СМИ сообщили о разбитых окнах и поврежденных крышах. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в регионе до 22 мая.

# Природные катаклизмы # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
В Боливии протестуют из-за роста курса доллара
21 мая 2024 07:39

В Боливии протестуют из-за роста курса доллара

Совбез ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе
21 мая 2024 06:28

Совбез ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

Избирательный штаб Ирана назначил дату внеочередных президентских выборов
20 мая 2024 19:43

Избирательный штаб Ирана назначил дату внеочередных президентских выборов