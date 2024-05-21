Сильные штормы обрушились на запад Польши

В одном из городов сотни машин застряли посреди улиц. Чтобы помочь их водителям, привлекали спасателей, которые выезжали на вызовы несколько сотен раз. Ситуацию осложнил внезапно выпавший крупный град. Местные СМИ сообщили о разбитых окнах и поврежденных крышах. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в регионе до 22 мая.