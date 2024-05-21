Совбез ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Инициатива не набрала необходимые 9 голосов из 15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее поддержали семь стран. Против выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Швейцария воздержалась. Постпред России при ООН, комментируя результаты голосования, отметил, что Запад подтвердил свое намерение продолжать милитаризировать космос. По его словам, такой шаг потребует анализа и ответных действий со стороны Москвы, но она останется приверженной своим обязательствам.

Россия предложила проект резолюции в начале мая. Документ в том числе призывает все государства принять срочные меры, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе. Речь идет также о действиях, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.