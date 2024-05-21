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В Боливии протестуют из-за роста курса доллара

21 мая 2024 07:39
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В Боливии масштабные акции протеста. Люди недовольны экономической политикой, она привела к дефициту валюты в стране и острой нехватке импортных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии протестуют из-за роста курса доллара-1

Возмущенные перевозчики и торговцы перекрыли улицы и дороги. Из-за курса доллара запчасти для их автомобилей стали дороже. На заправках очереди из-за ограничения на продажу топлива, которое страна закупает за валюту. Представители сферы торговли не могут расплатиться с зарубежными поставщиками. Из продажи исчезли многие жизненно важные импортные лекарства.

# Акции протеста

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