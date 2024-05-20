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Избирательный штаб Ирана назначил дату внеочередных президентских выборов

20 мая 2024 19:43
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Избирательный штаб Ирана назначил дату внеочередных президентских выборов. Голосование пройдет 28 июня. Регистрация кандидатов начнется через восемь дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Ирана массово выходят на улицы городов, чтобы почтить память президента Раиси.

Избирательный штаб Ирана назначил дату внеочередных президентских выборов-1

Внеочередные выборы главы государства пройдут в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. Напомним, он погиб накануне в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия и частичная неисправность оборудования вертолета.

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# Выборы # Ибрахим Раиси

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