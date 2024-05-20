Избирательный штаб Ирана назначил дату внеочередных президентских выборов. Голосование пройдет 28 июня. Регистрация кандидатов начнется через восемь дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внеочередные выборы главы государства пройдут в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. Напомним, он погиб накануне в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия и частичная неисправность оборудования вертолета.

Читайте также:

В Иране объявили 5-дневный траур

Опознаны тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана

Лукашенко направил соболезнование верховному лидеру Ирана