Избирательный штаб Ирана назначил дату внеочередных президентских выборов. Голосование пройдет 28 июня. Регистрация кандидатов начнется через восемь дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Ирана массово выходят на улицы городов, чтобы почтить память президента Раиси.
Внеочередные выборы главы государства пройдут в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. Напомним, он погиб накануне в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия и частичная неисправность оборудования вертолета.
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