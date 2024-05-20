Шведские эксперты рассказали о рисках вступления страны в НАТО

Расширение НАТО за счет новых стран будет иметь для них далеко идущие и весьма неприятные последствия. Об этом говорится в опубликованном докладе специалистов шведского аналитического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты считают, что вступление Швеции в Альянс открывает для нее мрачные перспективы (вплоть до потери суверенитета), так как все геополитические решения Стокгольм под давлением союзников будет принимать больше в интересах Вашингтона и Брюсселя, чем самой Швеции. Кроме того, это также снижает безопасность государства, поскольку Швеция станет районом ближнего боя НАТО в случае возникновения конфликта. А самое главное, милитаризация страны будет стоить налогоплательщикам огромных дополнительных сумм, говорится в документе.