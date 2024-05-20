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Юг США охватили лесные пожары

20 мая 2024 11:52
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Юг США охватили лесные пожары. В Аризоне спасателям, несмотря на все усилия, не удается взять стихию под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юг США охватили лесные пожары-1

Огонь вплотную подобрался к национальному парку, где растут реликтовые деревья. Власти опасаются, что многие из них могут погибнуть, так как из-за жары и ветра пламя быстро распространяется. За сутки площадь пожаров увеличилась в 100 раз, охватив более 2 000 гектаров. Несмотря на то, что огонь пока не угрожает населенным пунктам, власти не исключают эвакуации местных жителей, так как ситуация может измениться в любой момент.

# Пожар # Новости США

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