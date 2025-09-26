Швеция и Польша проводят совместные военные учения

Швеция и Польша проводят первые совместные маневры на Балтике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Швеция и Польша проводят первые совместные маневры на Балтике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большим полигоном стал шведский остров Готланд, который играет ключевую роль в контроле над Балтийским морем. Военные двух стран отрабатывали быстрое развертывание сухопутных, морских и воздушных сил для отражения нападения противника. В маневрах задействовали десантные подразделения, артиллерию и ракетные системы шведской и польской армии.