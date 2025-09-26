Прямой эфир

Швеция и Польша проводят совместные военные учения

26 сентября 2025 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Швеция и Польша проводят первые совместные маневры на Балтике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция и Польша проводят совместные военные учения-2

Большим полигоном стал шведский остров Готланд, который играет ключевую роль в контроле над Балтийским морем. Военные двух стран отрабатывали быстрое развертывание сухопутных, морских и воздушных сил для отражения нападения противника. В маневрах задействовали десантные подразделения, артиллерию и ракетные системы шведской и польской армии. 

# Военные учения # Швеция # Польша # НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
В Шри-Ланке при обрыве канатной дороги погибли семь человек
26 сентября 2025 05:57

В Шри-Ланке при обрыве канатной дороги погибли семь человек

В Дании неопознанные дроны нарушили работу аэропортов
26 сентября 2025 05:55

В Дании неопознанные дроны нарушили работу аэропортов

Переговоры по украинскому конфликту возможны? Мнение главы ДНР Дениса Пушилина
25 сентября 2025 20:24

Переговоры по украинскому конфликту возможны? Мнение главы ДНР Дениса Пушилина