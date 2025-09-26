Переговоры по украинскому конфликту возможны? Мнение главы ДНР Дениса Пушилина

Сейчас по многим направлениям проявляются двойные стороны и стандарты, которые раньше были в виде каких-то заговоров. Ровно так они воспринимались. Сейчас это абсолютно открыто.