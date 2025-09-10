Дроны прилетели в Польшу со стороны Украины – временный поверенный Ордаш

БПЛА в Польшу прилетели со стороны Украины. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш после посещения польского внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

Ордаша вызвали в МИД Польши для вручения ноты протеста. Доказательства российского происхождения дрона, по словам дипломата, предоставлены не были.

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