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Дроны прилетели в Польшу со стороны Украины – временный поверенный Ордаш

10 сентября 2025 13:08
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Дроны прилетели в Польшу со стороны Украины – временный поверенный Ордаш-0

БПЛА в Польшу прилетели со стороны Украины. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш после посещения польского внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

Ордаша вызвали в МИД Польши для вручения ноты протеста. Доказательства российского происхождения дрона, по словам дипломата, предоставлены не были.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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