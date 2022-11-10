Центр развития энергетики: в Европе пройдёт самая тяжёлая зима со времен Второй мировой

Европе предрекли самую тяжелую зиму со времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнением поделились эксперты Центра развития энергетики.
Европе предрекли самую тяжелую зиму со времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнением поделились эксперты Центра развития энергетики.
По словам специалистов, риск встретить холодную пору года в 2023 году с недостаточными запасами газа высок. Даже с учетом того, что жители европейских государств постараются сэкономить.
Стабилизировать ситуацию, считают эксперты, смогут лишь поставки газа из России. Правда, об их возобновлении пока говорить не приходится. Поэтому вся надежда европейцев только на неожиданно теплую зиму.