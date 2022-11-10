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Центр развития энергетики: в Европе пройдёт самая тяжёлая зима со времен Второй мировой

10 ноября 2022 07:23
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Европе предрекли самую тяжелую зиму со времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнением поделились эксперты Центра развития энергетики.  

Центр развития энергетики: в Европе пройдёт самая тяжёлая зима со времен Второй мировой-1

По словам специалистов, риск встретить холодную пору года в 2023 году с недостаточными запасами газа высок. Даже с учетом того, что жители европейских государств постараются сэкономить.  

Центр развития энергетики: в Европе пройдёт самая тяжёлая зима со времен Второй мировой-4

Стабилизировать ситуацию, считают эксперты, смогут лишь поставки газа из России. Правда, об их возобновлении пока говорить не приходится. Поэтому вся надежда европейцев только на неожиданно теплую зиму.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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