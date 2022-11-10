Центр развития энергетики: в Европе пройдёт самая тяжёлая зима со времен Второй мировой

Европе предрекли самую тяжелую зиму со времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнением поделились эксперты Центра развития энергетики.

По словам специалистов, риск встретить холодную пору года в 2023 году с недостаточными запасами газа высок. Даже с учетом того, что жители европейских государств постараются сэкономить.