Штаб Байдена потратит 50 млн долларов на дискредитацию Трампа накануне дебатов

Пиар-кампания Байдена стоимостью 50 миллионов долларов нацелена на дискредитацию Трампа накануне дебатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о выпуске видеоролика. Он строится на том, что у людей стоит выбор между осужденным преступником, который заботится только о себе, и руководителем страны, который борется за своих граждан.

Напомним, ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за подлог финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе.