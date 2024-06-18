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Штаб Байдена потратит 50 млн долларов на дискредитацию Трампа накануне дебатов

18 июня 2024 06:47
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Пиар-кампания Байдена стоимостью 50 миллионов долларов нацелена на дискредитацию Трампа накануне дебатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаб Байдена потратит 50 млн долларов на дискредитацию Трампа накануне дебатов-1

Речь идет о выпуске видеоролика. Он строится на том, что у людей стоит выбор между осужденным преступником, который заботится только о себе, и руководителем страны, который борется за своих граждан.

Напомним, ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за подлог финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп

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