Из-за аномальной жары в Мекке погибли 19 человек

Количество погибших от теплового удара во время хаджа в Мекке возросло до 19, еще 17 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас температура воздуха там составляет 47 градусов. По информации местных властей, в этом году в хадже принимают участие около 2 миллионов паломников. Напомним, в прошлом году во время ритуала умерли 240 человек. Еще 2 тысячи пострадали от теплового удара.