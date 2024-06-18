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Из-за аномальной жары в Мекке погибли 19 человек

18 июня 2024 06:39
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Количество погибших от теплового удара во время хаджа в Мекке возросло до 19, еще 17 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за аномальной жары в Мекке погибли 19 человек-1

Сейчас температура воздуха там составляет 47 градусов. По информации местных властей, в этом году в хадже принимают участие около 2 миллионов паломников. Напомним, в прошлом году во время ритуала умерли 240 человек. Еще 2 тысячи пострадали от теплового удара.

# Погода

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