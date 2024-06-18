Украине может грозить дефолт из-за невыплаты долга

Киев не смог договориться с группой кредиторов об изменении условий долга в почти 20 миллиардов долларов. Это создает для Украины угрозу дефолта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После начала конфликта было достигнуто соглашение о приостановке выплат, однако оно перестанет действовать уже в августе. Министр финансов заявил, что Киев продолжит переговоры. Еврооблигации Украины на этом фоне сразу подешевели.