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Украине может грозить дефолт из-за невыплаты долга

18 июня 2024 06:47
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Киев не смог договориться с группой кредиторов об изменении условий долга в почти 20 миллиардов долларов. Это создает для Украины угрозу дефолта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украине может грозить дефолт из-за невыплаты долга-1

После начала конфликта было достигнуто соглашение о приостановке выплат, однако оно перестанет действовать уже в августе. Министр финансов заявил, что Киев продолжит переговоры. Еврооблигации Украины на этом фоне сразу подешевели.

# Международная политика

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