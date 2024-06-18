Прямой эфир

ЕС не будет напрямую участвовать в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов

18 июня 2024 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз пока не будет напрямую участвовать в предоставлении Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. Его выделение было анонсировано на саммите «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС не будет напрямую участвовать в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов-1

Предполагалось, что кредит Киеву должен быть обеспечен средствами замороженных российских активов. Также ЕС не участвует в предоставлении кредита, поскольку основная часть заблокированных финансов находится именно в европейской юрисдикции. Москва заявляет, что использование прибыли от замороженных активов для нужд Киева станет пятном на финансово-экономической репутации США и приведет к дальнейшему ослаблению позиций доллара.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за аномальной жары в Мекке погибли 19 человек
18 июня 2024 06:39

Из-за аномальной жары в Мекке погибли 19 человек

Обама поздравил – «Бостон» 18-й раз стал чемпионом НБА
18 июня 2024 06:36

Обама поздравил – «Бостон» 18-й раз стал чемпионом НБА

Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением
17 июня 2024 18:15

Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением