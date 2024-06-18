ЕС не будет напрямую участвовать в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов

Евросоюз пока не будет напрямую участвовать в предоставлении Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. Его выделение было анонсировано на саммите «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагалось, что кредит Киеву должен быть обеспечен средствами замороженных российских активов. Также ЕС не участвует в предоставлении кредита, поскольку основная часть заблокированных финансов находится именно в европейской юрисдикции. Москва заявляет, что использование прибыли от замороженных активов для нужд Киева станет пятном на финансово-экономической репутации США и приведет к дальнейшему ослаблению позиций доллара.