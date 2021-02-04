Шри-Ланка отмечает День независимости. Президента республики поздравил Александр Лукашенко

Новости Шри-Ланки. Шри-Ланка отмечает День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Шри-Ланки. Шри-Ланка отмечает День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 1948 году Цейлон, как тогда называлось государство, вышел из-под контроля Британской империи. Обычно по случаю праздника повсеместно проходят массовые гуляния, концерты и спектакли. А в столице страны Коломбо – традиционный военный парад.
С Днем независимости президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.