Шри-Ланка отмечает День независимости. Президента республики поздравил Александр Лукашенко

Новости Шри-Ланки. Шри-Ланка отмечает День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1948 году Цейлон, как тогда называлось государство, вышел из-под контроля Британской империи. Обычно по случаю праздника повсеместно проходят массовые гуляния, концерты и спектакли. А в столице страны Коломбо – традиционный военный парад.