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Канадский Монреаль захлестнула волна протестов – сотни демонстрантов осудили действия НАТО

24 ноября 2024 17:51
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На неделе канадский Монреаль захлестнула волна протестов. Демонстранты осудили действия НАТО и попытались штурмовать Дворец конгрессов, где в эти дни проходит встреча стран-членов альянса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несколько сотен человек вышло на митинги в знак солидарности с Палестиной. Протестующие осудили НАТО за поддержку Израиля. Полиция разгоняла толпу слезоточивым газом. Несколько человек серьезно пострадали. Но на политику Израиля НАТО может повлиять едва ли.

Канадский Монреаль захлестнула волна протестов – сотни демонстрантов осудили действия НАТО-2

Альянс больше заботит украинский конфликт. Накануне саммита Байден заявил, что вступление Украины полностью снимается с повестки. Несмотря на это, Киев все равно позвали в Монреаль.

Некоторые эксперты считают, что тем самым США разыгрывают сценку, чтобы переложить финансирование войны на европейских союзников. Это серьезное политическое решение, поэтому собрались не военные, а именно политики. Кроме того, США важно подчеркнуть, что это не единоличное желание Америки, а как бы результат внутренней дискуссии с участием Польши, Прибалтики, Германии и прочих сателлитов. Уже известно, что по линии НАТО военная помощь Украине будет продолжена. Боеприпасы и оборудование предоставят США и Германия, а дальше НАТО будет решать, что делать с Трампом.

Канадский Монреаль захлестнула волна протестов – сотни демонстрантов осудили действия НАТО-4

Пока же очевидно, что альянс не хочет и не может остановить ни один из конфликтов, в котором активно участвует. Поэтому мира и от нынешнего саммита ждать не приходится.

# НАТО # США

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