Канадский Монреаль захлестнула волна протестов – сотни демонстрантов осудили действия НАТО

На неделе канадский Монреаль захлестнула волна протестов. Демонстранты осудили действия НАТО и попытались штурмовать Дворец конгрессов, где в эти дни проходит встреча стран-членов альянса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несколько сотен человек вышло на митинги в знак солидарности с Палестиной. Протестующие осудили НАТО за поддержку Израиля. Полиция разгоняла толпу слезоточивым газом. Несколько человек серьезно пострадали. Но на политику Израиля НАТО может повлиять едва ли.

Альянс больше заботит украинский конфликт. Накануне саммита Байден заявил, что вступление Украины полностью снимается с повестки. Несмотря на это, Киев все равно позвали в Монреаль.

Некоторые эксперты считают, что тем самым США разыгрывают сценку, чтобы переложить финансирование войны на европейских союзников. Это серьезное политическое решение, поэтому собрались не военные, а именно политики. Кроме того, США важно подчеркнуть, что это не единоличное желание Америки, а как бы результат внутренней дискуссии с участием Польши, Прибалтики, Германии и прочих сателлитов. Уже известно, что по линии НАТО военная помощь Украине будет продолжена. Боеприпасы и оборудование предоставят США и Германия, а дальше НАТО будет решать, что делать с Трампом.