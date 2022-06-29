В Индии обрушился жилой дом. Есть погибшие, многие остаются под завалами

Новости Индии. В Индии обрушился жилой дом. Погибли 19 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие жители 4-этажки остаются под развалинами дома. На месте происшествия находятся спасатели. Однако их работу осложняет сильный дождь. Причина крушения точно не известна. По предварительным данным, дом мог обрушиться из-за сильных дождей, так как многие здания в Индии сделаны из дешевых материалов и отличаются плохим качеством строительства.