В Канаде двое открыли огонь в банке. В результате перестрелки пострадали полицейские

Офицеры доставлены в больницу. Некоторые из них с тяжелыми травмами. Правоохранители приехали в банк, так как туда зашли вооруженные мужчины. После чего началась перестрелка. В результате ответного огня оба нападавших погибли на месте. Полиция заявила о причастности к нападению еще одного человека. Его пытались разыскать, однако эта версия не подтвердилась. Кроме того, близлежащие дома были эвакуированы, так как поступила информация о возможном взрывном устройстве. Мотивы преступников неизвестны. Ведется расследование.