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В Канаде двое открыли огонь в банке. В результате перестрелки пострадали полицейские

29 июня 2022 08:28
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Новости Канады. Двое мужчин открыли огонь в канадском банке. В результате перестрелки пострадали шесть полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде двое открыли огонь в банке. В результате перестрелки пострадали полицейские-1

Офицеры доставлены в больницу. Некоторые из них с тяжелыми травмами. Правоохранители приехали в банк, так как туда зашли вооруженные мужчины. После чего началась перестрелка. В результате ответного огня оба нападавших погибли на месте. Полиция заявила о причастности к нападению еще одного человека. Его пытались разыскать, однако эта версия не подтвердилась. Кроме того, близлежащие дома были эвакуированы, так как поступила информация о возможном взрывном устройстве. Мотивы преступников неизвестны. Ведется расследование.

# Перестрелка # Фотофакт

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