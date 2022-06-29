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Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

29 июня 2022 08:39
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Турция поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три страны подписали совместный меморандум.

Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО-1

В документе рассматриваются вопросы, связанные с экспортом оружия и борьбой с терроризмом в Швеции и Финляндии. Это были основные требования Турции. Таким образом, настоящее соглашение открывает двери для двух стран в альянс. Однако для принятия их в блок, заявку должны поддержать все 30 стран-участниц.

# НАТО # Фотофакт

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