Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три страны подписали совместный меморандум.

В документе рассматриваются вопросы, связанные с экспортом оружия и борьбой с терроризмом в Швеции и Финляндии. Это были основные требования Турции. Таким образом, настоящее соглашение открывает двери для двух стран в альянс. Однако для принятия их в блок, заявку должны поддержать все 30 стран-участниц.