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Европа переживает необычно дождливую осень

20 ноября 2023 06:07
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Эксперты оценили в несколько миллиардов евро ущерб от наводнения в Северной Европе. Циклон «Федерико» принес на континент рекордные осадки и значительные разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа переживает необычно дождливую осень-1

После двух недель дождей остаются затопленными целые районы на севере Франции, отключено водоснабжение и электричество. Похожая ситуация на юге Бельгии. А в Копенгагене потоки размыли городские магистрали. После такого жаркого лета Европа переживает теперь необычно дождливую осень.

# Погода # Фотофакт

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