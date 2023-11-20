Европа переживает необычно дождливую осень

Эксперты оценили в несколько миллиардов евро ущерб от наводнения в Северной Европе. Циклон «Федерико» принес на континент рекордные осадки и значительные разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После двух недель дождей остаются затопленными целые районы на севере Франции, отключено водоснабжение и электричество. Похожая ситуация на юге Бельгии. А в Копенгагене потоки размыли городские магистрали. После такого жаркого лета Европа переживает теперь необычно дождливую осень.