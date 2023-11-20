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Турецкие власти рекомендуют экономить воду – засуха

20 ноября 2023 06:00
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Новости Турции. Власти Турции обеспокоены нехваткой воды в стране. Причина – крупнейшая за 30 лет засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турецкие власти рекомендуют экономить воду – засуха-1

Турция наиболее подвержена изменению климата в Средиземноморье. Оно обещает проблемы многим секторам экономики. Наиболее уязвимо сельское хозяйство. Власти рекомендуют жителям страны начать экономить воду и принять это как должное.

# Природные катаклизмы # Новости Турции # Фотофакт

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