Турецкие власти рекомендуют экономить воду – засуха

Новости Турции. Власти Турции обеспокоены нехваткой воды в стране. Причина – крупнейшая за 30 лет засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция наиболее подвержена изменению климата в Средиземноморье. Оно обещает проблемы многим секторам экономики. Наиболее уязвимо сельское хозяйство. Власти рекомендуют жителям страны начать экономить воду и принять это как должное.