В Польше на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка

Чрезвычайное происшествие в Польше. На участке трубопровода «Дружба» произошла утечка нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте происшествия работают экстренные службы, перекрыто близлежащее шоссе. По сообщению пожарной службы, угрозы возгорания или взрыва сейчас нет.

В целях безопасности отключена одна из насосных станций. Аварийные бригады обещают устранить неполадки в ближайшее время. В компании-операторе нефтепровода не исключают диверсию, как причину прорыва. Однако основной версией – пока считается техническая неисправность. Над выяснением обстоятельств работает внутренняя комиссия организации. Отметим, этот участок трубопровода является одной из двух артерий, снабжающих нефтеперерабатывающие заводы Германии.