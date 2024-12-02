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В Польше на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка

02 декабря 2024 07:56
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Чрезвычайное происшествие в Польше. На участке трубопровода «Дружба» произошла утечка нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте происшествия работают экстренные службы, перекрыто близлежащее шоссе. По сообщению пожарной службы, угрозы возгорания или взрыва сейчас нет.

В Польше на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка-2

В целях безопасности отключена одна из насосных станций. Аварийные бригады обещают устранить неполадки в ближайшее время. В компании-операторе нефтепровода не исключают диверсию, как причину прорыва. Однако основной версией – пока считается техническая неисправность. Над выяснением обстоятельств работает внутренняя комиссия организации. Отметим, этот участок трубопровода является одной из двух артерий, снабжающих нефтеперерабатывающие заводы Германии.

# Новости Польши

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