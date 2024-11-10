Прямой эфир

Шок Зеленского от победы Трампа говорит о том, что Киев проигрывает конфликт

10 ноября 2024 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К членам Евросоюза пришло осознание, что Киев проигрывает в конфликте. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз, пишет РИА Новости.

«Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает», – в соцсети X выразил Боуз свою реакцию на сказанное премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политик рассказал, что тот лично наблюдал шок в глазах президента Украины Владимира Зеленского в столице Венгрии, когда стало известно, что Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Фицо считает, Зеленского пугает то, что конфликт может подойти к завершению.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Собянин: средства ПВО РФ уничтожили 32 украинских БПЛА
10 ноября 2024 11:19

Собянин: средства ПВО РФ уничтожили 32 украинских БПЛА

Захарова: уходящая администрация Байдена ещё может «нагадить» России
10 ноября 2024 11:00

Захарова: уходящая администрация Байдена ещё может «нагадить» России

Минобороны РФ: 70 БПЛА сбиты за утро над шестью областями России
10 ноября 2024 10:39

Минобороны РФ: 70 БПЛА сбиты за утро над шестью областями России