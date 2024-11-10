Шок Зеленского от победы Трампа говорит о том, что Киев проигрывает конфликт

К членам Евросоюза пришло осознание, что Киев проигрывает в конфликте. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз, пишет РИА Новости.

«Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает», – в соцсети X выразил Боуз свою реакцию на сказанное премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политик рассказал, что тот лично наблюдал шок в глазах президента Украины Владимира Зеленского в столице Венгрии, когда стало известно, что Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Фицо считает, Зеленского пугает то, что конфликт может подойти к завершению.