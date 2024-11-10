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Захарова: уходящая администрация Байдена ещё может «нагадить» России

10 ноября 2024 11:00
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По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, администрация президента США Джо Байдена еще располагает временем, чтобы попробовать нагадить России, пишет РИА Новости.

Так, Захарова напомнила, что администрация Байдена сложит полномочия через несколько месяцев. А за такой период «нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», – акцентировала внимание дипломат.

Захарова уточнила, что многие из продвигаемых действующей администрацией русофобских идей в итоге оказались провальными.

# Международная политика # Мария Захарова # Джо Байден

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