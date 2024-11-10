Минобороны РФ: 70 БПЛА сбиты за утро над шестью областями России

Силами ПВО РФ отражена массированная атака дронами со стороны Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что утром 10 ноября текущего года ВС Украины попытались атаковать объекты на территории РФ. Для данных целей ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Системы противовоздушной обороны РФ осуществили перехват и уничтожение 70 украинских БЛА: над территорией Московской области – 34 беспилотника, в районе Брянской области – 14, над Орловской и Калужской областями – по 7, в небе над Курской областью – 6, над Тульской – 2 дрона.