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Шойгу заявил, что новые ЗРК РФ сбили 24 самолёта ВСУ за пять дней

25 октября 2023 11:03
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ВС России появились зенитные ракетные комплексы, которые успели сбить 24 самолета ВСУ в течение 5 дней, пишет РИА Новости.

Сергей Шойгу в беседе с военнослужащими группировки «Восток» в зоне СВО обратил внимание на достаточно большие потери за последние пять дней украинских боевых самолетов. Министр обороны РФ подчеркнул, что у Российской Федерации теперь есть зенитные ракетные комплексы, которые сумели себя продемонстрировать, ликвидировав более двух десятков украинских самолетов за непродолжительный период времени.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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