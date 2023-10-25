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Генсек НАТО призвал страны Альянса увеличить запасы оружия

25 октября 2023 09:53
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Генсек НАТО заявил, что Альянсу необходимо увеличить объемы вооружения, пишет ТАСС.

Йенс Столтенберг во время своего выступления на форуме представителей западной военной промышленности, который проходил в Стокгольме, сообщил, что НАТО нуждается или в огромных запасах оружия, или огромных свободных производственных мощностях, чтобы была возможность быстро производить необходимое оружие и боеприпасы, которые будут использованы для «обеспечения мира и свободы».

Генсек Альянса заметил, что оба предложенные подхода влекут существенные финансовые расходы. Однако, по его мнению, подобные решения являются критически необходимыми «чтобы НАТО могла действовать в условиях кризиса, например, войны в Украине».

Таким образом, Столтенберг подразумевает, что странам НАТО предстоит заняться изменением регулирования в сфере военной промышленности, что создаст условия, которые компенсируют подобные издержки частным военным производителям со стороны государств. Также генеральный секретарь напомнил о необходимости глобализации военного производства в странах Альянса.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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