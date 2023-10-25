Генсек НАТО призвал страны Альянса увеличить запасы оружия

Генсек НАТО заявил, что Альянсу необходимо увеличить объемы вооружения, пишет ТАСС.

Йенс Столтенберг во время своего выступления на форуме представителей западной военной промышленности, который проходил в Стокгольме, сообщил, что НАТО нуждается или в огромных запасах оружия, или огромных свободных производственных мощностях, чтобы была возможность быстро производить необходимое оружие и боеприпасы, которые будут использованы для «обеспечения мира и свободы».

Генсек Альянса заметил, что оба предложенные подхода влекут существенные финансовые расходы. Однако, по его мнению, подобные решения являются критически необходимыми «чтобы НАТО могла действовать в условиях кризиса, например, войны в Украине».

Таким образом, Столтенберг подразумевает, что странам НАТО предстоит заняться изменением регулирования в сфере военной промышленности, что создаст условия, которые компенсируют подобные издержки частным военным производителям со стороны государств. Также генеральный секретарь напомнил о необходимости глобализации военного производства в странах Альянса.