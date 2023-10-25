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Россия получила от Америки предложения по контролю над вооружениями

25 октября 2023 08:53
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США направили России предложения по контролю над вооружением, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон в письменной форме, но неофициально, предложил Москве возврат к диалогу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Замглавы МИД пояснил, что Штаты «предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы».

В данный момент российская сторона изучает письмо от США, и «в должный момент» даст ответ, информировал Рябков.

# Международная политика

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