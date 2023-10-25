Россия получила от Америки предложения по контролю над вооружениями

США направили России предложения по контролю над вооружением, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон в письменной форме, но неофициально, предложил Москве возврат к диалогу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Замглавы МИД пояснил, что Штаты «предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы».

В данный момент российская сторона изучает письмо от США, и «в должный момент» даст ответ, информировал Рябков.